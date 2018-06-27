База Знаний: Calc. Справочник функций
Содержание
- Справочник функций
- Автоматизация вычислений
- Копирование, вставка, удаление
- Фильтрация и сортировка данных
- Связи
- Стили
- Графика и объекты формул
- Примеры вычислений
- Форматы данных
- Работа со сторонними форматами файлов
- Производительность
- Диаграммы в Apache OpenOffice Calc (тема из параллельного раздела)
- Интерфейс Calc (тема из параллельного раздела)
- Печать из Calc (тема из параллельного раздела)
- Защита документов в Calc (тема из параллельного раздела)
Calc имеет расширенные средства анализа, построения диаграмм и возможности принятия решений, ожидаемые от высококачественных электронных таблиц. Он включает более чем 300 функций, в том числе для финансовых, статистических и математических операций.
- Функция электронной таблицы это предопределённое вычисление.
Функция, введённая в ячейку, помогает анализировать или управлять данными в электронной таблице. Всё, что необходимо сделать — добавить аргументы и вычисление выполнится автоматически. Именно в функциях сосредоточена вся мощь электронных таблиц.
Далее будут подробно описаны все функции, встроенные в Apache OpenOffice Calc, даны примеры их использования и рассмотрены возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, используя те или иные функции. Описания функций сгруппированы по главам.
Некоторые функции Calc представлены в двух вариантах:
- Имя-функции
- Имя-функции_ADD
Это означает, что функция без _ADD в имени, основана на международных стандартах, а её дубликат Имя-функции_ADD копирует поведение аналогичной функции из пакета MS Excel[1].
- Математические функции
- Текстовые функции
- Логические функции
- Функции даты и времени
- Функции базы данных
- Функции преобразования чисел
- Информационные функции
- Функции электронных таблиц
- Функции комплексных чисел
- Статистические функции
- Финансовые функции
- Функции массивов
Особый перечень
- Неоднозначно работающие функции
- Недоступные в MS Excel или несовместимые с ним функции
- Функции для непереносимых документов
Условные обозначения
Публикация в Энциклопедии выполняется по изданию «OpenOffice.org pro. Calc. Справочник функций. (Электронное издание)» / Инфра-Ресурс, 2011. Автор Дмитрий Чернов.
А. Е. Харламенков
2018
- ↑ Аналогичная функция в пакете MS Excel записывается без окончания _ADD.