База Знаний: Calc. Справочник функций

From Apache OpenOffice Wiki





Calc имеет расширенные средства анализа, построения диаграмм и возможности принятия решений, ожидаемые от высококачественных электронных таблиц. Он включает более чем 300 функций, в том числе для финансовых, статистических и математических операций.





Функция электронной таблицы это предопределённое вычисление.



Функция, введённая в ячейку, помогает анализировать или управлять данными в электронной таблице. Всё, что необходимо сделать — добавить аргументы и вычисление выполнится автоматически. Именно в функциях сосредоточена вся мощь электронных таблиц.



Далее будут подробно описаны все функции, встроенные в Apache OpenOffice Calc, даны примеры их использования и рассмотрены возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, используя те или иные функции. Описания функций сгруппированы по главам.



Некоторые функции Calc представлены в двух вариантах:

Имя-функции Имя-функции _ADD

Это означает, что функция без _ADD в имени, основана на международных стандартах, а её дубликат Имя-функции_ADD копирует поведение аналогичной функции из пакета MS Excel[1].









Особый перечень









Условные обозначения

Данное обозначение применяется к неоднозначно работающим функциям. Данное обозначение применяется для функций, которые или вообще недоступны в MS Excel или несовместимы с ним, или имеют существенное отличие в обработке данных. Данный обозначение применяется для функций, которые не должны использоваться в переносимых документах, поскольку их результат зависит от локальных настроек Calc и операционной системы.





Публикация в Энциклопедии выполняется по изданию «OpenOffice.org pro. Calc. Справочник функций. (Электронное издание)» / Инфра-Ресурс, 2011. Автор Дмитрий Чернов.

























↑ Аналогичная функция в пакете MS Excel записывается без окончания _ADD .



