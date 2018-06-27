База Знаний: Calc. Справочник функций

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Calc имеет расширенные средства анализа, построения диаграмм и возможности принятия решений, ожидаемые от высококачественных электронных таблиц. Он включает более чем 300 функций, в том числе для финансовых, статистических и математических операций.


Функция электронной таблицы это предопределённое вычисление.


Функция, введённая в ячейку, помогает анализировать или управлять данными в электронной таблице. Всё, что необходимо сделать — добавить аргументы и вычисление выполнится автоматически. Именно в функциях сосредоточена вся мощь электронных таблиц.


Далее будут подробно описаны все функции, встроенные в Apache OpenOffice Calc, даны примеры их использования и рассмотрены возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, используя те или иные функции. Описания функций сгруппированы по главам.


Некоторые функции Calc представлены в двух вариантах:

  1. Имя-функции
  2. Имя-функции_ADD

Это означает, что функция без _ADD в имени, основана на международных стандартах, а её дубликат Имя-функции_ADD копирует поведение аналогичной функции из пакета MS Excel[1].


  1. Математические функции
  2. Текстовые функции
  3. Логические функции
  4. Функции даты и времени
  5. Функции базы данных
  6. Функции преобразования чисел
  7. Информационные функции
  8. Функции электронных таблиц
  9. Функции комплексных чисел
  10. Статистические функции
  11. Финансовые функции
  12. Функции массивов


Особый перечень



Условные обозначения

70px right  Данное обозначение применяется к неоднозначно работающим функциям.
70px right  Данное обозначение применяется для функций, которые или вообще недоступны в MS Excel или несовместимы с ним, или имеют существенное отличие в обработке данных.
70px right Данный обозначение применяется для функций, которые не должны использоваться в переносимых документах, поскольку их результат зависит от локальных настроек Calc и операционной системы.


Публикация в Энциклопедии выполняется по изданию «OpenOffice.org pro. Calc. Справочник функций. (Электронное издание)» / Инфра-Ресурс, 2011. Автор Дмитрий Чернов.







  1. Аналогичная функция в пакете MS Excel записывается без окончания _ADD.


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